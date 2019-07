Aaron Ramsey, Juventus: “Non doveva andare così”

I tifosi dell’Arsenal non hanno ancora digerito l’approdo a parametro zero di Aaron Ramsey alla Juventus, ma i Gunners hanno trovato il sostituro: basterà?

Il futuro di Aaron Ramsey sarà bianconero, il giocatore è ormai da tempo un nuovo giocatore della Juventus ma qualcosa ancora non va. I tifosi dell’Arsenal, squadra dove il centrocampista è cresciuto ed esploso diventando una pedina importantissima, non hanno ancora digerito l’addio -per di più a parametro zero- del ragazzo alla corte di Maurizio Sarri.

Aaron Ramsey alla Juventus: il malumore continua

I Gunners hanno provato a tamponare la perdita acquistando un altro grandissimo top player in procinto di esplodere davvero: stiamo parlando di Ceballos, centrocampista classe 1996 che è appena arrivato in prestito dal Real Madrid.

Sarà un’occasione importantissima per lui di trovare spazio e, soprattutto, di esplodere definitivamente e diventare un grandissimo giocatore. E’ lui il prescelto per il post-Ramsey, che si è trasferito alla Juve.

Il giocatore, infatti, ha fatto trapelare il fatto che non sia felice della situazione a Londra: non doveva andare così con i tifosi, ma allo stesso tempo deve pensare alla sua carriera ed al meglio per sé.

Insomma, i tifosi se ne faranno una ragione, nella speranza che Ceballos continui a far vedere quanto ha mostrato tra le fila dei Blancos anche in Premier League.

