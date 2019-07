La Juventus ha ricevuto la prima offerta per Paulo Dybala al Tottenham. La Joya è diventato l’obiettivo numero uno degli Hotspur: inizia la trattativa.

E’ ufficialmente iniziato il week-end londinese di Fabio Paratici, con l’Amministratore Delegato della Juventus che è volato in Inghilterra per smuovere il mercato in uscita bianconero. Tra le tante trattative in ballo, c’è anche quella legata a Paulo Dybala al Tottenham: è già arrivata la prima offerta per la Joya.

Paulo Dybala al Tottenham, Calciomercato Juventus: offerta rifiutata, le cifre

E’ già stata rispedita al mittente la prima offerta per l’argentino ex Palermo classe 1993: i londinesi hanno infatti messo sul piatto, secondo quanto riportato da La Stampa, circa 50 milioni di euro. Questa cifra è stata ritenuta assolutamente inadeguata da parte di Paratici e Nedved: la Juventus, infatti, ne chiede 90.

Il giocatore numero 10, che Sarri vorrebbe utilizzare come trequartista in grado di fare da raccordo tra attacco e centrocampo, sarebbe la pedina sacrificabile solo e soltanto davanti ad un’offerta monstre: a determinate cifre, insomma, il ragazzo lascerà Torino.

In caso contrario, però, qualora non arrivasse l’offerta congrua, Dybala rimarrà alla Juve e non andrà al Tottenham. Pochettino è però un suo grande estimatore e avrebbe individuato nella sua figura il sostituto ideale, sebbene con caratteristiche diverse, di Eriksen (sul quale si pensava ad uno scambio inaspettato). Adesso inizia la trattativa vera e propria: l’argentino potrebbe seriamente lasciare Torino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK