Juventus-Team K-League rinviata, slitta il fischio d’inizio della gara che vede i bianconeri in tournée in Asia.

Si giocherà tra mezzora per via di un ritardo del pullman della squadra bianconera. La gara però non è a rischio, solo problemi legati al traffico e la gara poi prenderà il via come già previsto nelle da giorni.

Juventus-Team K-League rinviata, pullman in ritardo

C’è grande attesa per vedere ancora una volta Demiral, autentica sorpresa dell’inizio di stagione bianconera. Il centrale sarà titolare al fianco di Daniele Rugani per la gara di oggi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK