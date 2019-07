Milinkovic-Savic alla Juventus, Calciomercato: l’apertura di Lotito

Milinkovic-Savic alla Juventus: la trattativa di calciomercato incredibilmente si apre. Il motivo? Il presidente della Lazio Lotito avvalla la cessione.

Dopo l’annuncio del patron dei biancocelesti su Milinkovic-Savic, ecco subito che iniziano a spuntare le pretendenti. L’apertura di Lotito alla cessione del centrocampista serbo è un messaggio più o meno velato a tutti i top club che sono interessati a lui, Juventus compresa. Il suo futuro.

Milinkovic-Savic alla Juventus, Calciomercato: l’offerta

Non è stata una grandissima stagione per il centrocampista serbo classe 1995 sul cui talento, però, nessuno ha mai avuto niente da ridire. Anzi. Le richieste, però, non mancheranno di certo. Anzi, al contrario dal Manchester United ai bianconeri fino al Tottenham e l’Atletico Madrid: l’asta potrà già partire da domani.

Fabio Paratici è interessato al mediano 24enne tuttavia non ha intenzione di svenarsi proprio perchè a centrocampo la Vecchia Signora è assolutamente coperta: insomma, la Juve non ha bisogno di trovare qualcuno a tutti i costi, anzi, se possibile, sarebbe meglio cedere qualcuno.

Le occasioni, però, si sa, sono tali. Il prezzo del suo cartellino che l’estate scorsa oscillava sui 100 milioni di euro adesso si sarebbe quantomeno dimezzato. Milinkovic-Savic andrà alla Juventus oppure altrove? Staremo a vedere.

