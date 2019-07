Pellegrini all’Atalanta, Calciomercato: anche il Cagliari sul terzino

Pellegrini all’Atalanta potrebbe essere uno dei trasferimenti più immediati del calciomercato. I bergamaschi avrebbero messi nel mirino il terzino bianconero che piace anche al Cagiari.

Luca Pellegrini può essere uno dei prossimi acquisti dell’Atalanta. Secondo alcune indiscrezioni la Juventus avrebbe avuto i primi contatti con i bergamaschi per il trasferimento in nerazzurro.

Pellegrini all’Atalanta, ma il Cagliari ci spera

Secondo il Corriere dello Sport, il diesse dell’Atalanta Zamagna ha messo nel mirino Luca Pellegrini. Il terzino della Juventus è il primo degli obiettivi per la corsia sinistra, ma non sembra esserci solo l’interesse dei bergamaschi, infatti ci sarebbe anche concorrenza del Cagliari che lo ha già avuto in prestito l’anno scorso.

Adesso bisogna aspettare il pensiero di Maurizio Sarri. Il terzino ex Roma non sembra essere tra i prescelti per coprire la fascia sinistra bianconera, per questo potrebbe partire per fare esperienza altrove, magari proprio all’Atalanta dove potrebbe giocare la Champions League.

Pellegrini all’Atalanta per giocare la Champions da titolare

La Juventus potrà garantire a Pellegrini un anno d’esperienza ad alto livello. Potrebbe giocare la Champions League, ma non con la maglia bianconera, bensì con quella orobica. Le due società non avrebbero ancora trovato un accordo anche perchè ci sarebbe anche il Cagliari che già lo ha avuto in prestito la scorsa stagione.

