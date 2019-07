Perin lascia la Juventus, Calciomercato: ecco dove giocherà

Perin lascia la Juventus in vista della prossima stagione. L’ex portiere del Genoa non troverà spazio tra i pali bianconeri dopo il ritorno di Gigi Buffon. Dopo il problema con il Benfica, ecco la nuova destinazione.



Perin non potrà più sperare di ritagliarsi spazio nella rosa bianconera e questo si sapeva. Inoltre, il passaggio al Benfica che sembrava cosa fatta è saltato e questo ha spiazzato tutti, sia l’estremo difensore ex Genoa che la società bianconera.

Perin, Juventus a lavoro per la cessione

L’ex numero uno del Genoa lascia la Juventus e vola all’estero. Sfumata la Roma e dopo i problemi delle visite mediche non superate con il Benfica, Mattia Perin è tornato alla Juventus cercando di capire dove andare a giocare la prossima stagione.

Fabio Paratici starebbe lavorando molto per assicurare un futuro importante all’estremo difensore della Juventus. Oltre al Benfica ci sarebbe stato anche l’interesse del Porto. Nelle ultime ore è cresciuto l’interesse dell’Aston Villa che avrebbe pronta un’offerta da 12 milioni di euro, mentre la società bianconera ne cerca almeno 15. Tra le squadre interessate sembra esserci il Monaco che potrebbe coprire questa richiesta da parte della società torinese. Inoltre, Perin avrebbe dato l’ok per un trasferimento sia in Francia che in Inghilterra.

