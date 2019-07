Milan Benfica diretta streaming, sarà possibile seguire questa amichevole dei rossoneri anche online sui nostri dispositivi mobili.

La sfida si disputerà al Gillette Stadium di Foxborough e sarà in scena alle 21.00 ora italiana. Sarà trasmessa in televisione da SportItalia dove potremo vederla dall’inizio alla fine. Ricordiamo che il match è valido per l’International Champions Cup (ICC) che ha visto protagonista anche la Juventus di Maurizio Sarri.

Milan Benfica diretta streaming, segui la partita online

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni:

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek. All. Giampaolo

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Florentino, Rafa; De Tomas, Seferovic. All. Bruno Lage

