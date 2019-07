Napoli Liverpool diretta streaming, sarà possibile seguire la partita degli azzurri direttamente online. Una gara che sarà trasmessa in diretta.

Come capita ogni estate il Napoli si potrà vedere solo a pagamento su Sky Primafila, una cosa che fa tuonare gli abbonati già costretti a pagare una quota mensile e che vorrebbero vederla senza pagare ulteriori soldi. Chi acquisterà la partita la potrà guardare anche in diretta streaming grazie alla tecnologia di Sky Go su smartphone, tablet e computer.

Napoli Liverpool diretta streaming, guardare la partita online

Andiamo a scoprire qualcosa di più di Napoli Liverpool, leggendo intanto le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam; Callejon, Gaetano; Zielinski, Insigne, Mertens; Milik All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-4-2): Mignolet; Alexander Arnold, Matip, Van Dijks, Robertson; Oxlade, Henderson, Fabinho, Milner; Wijnaldium, Origi All. Klopp

C’è grande curiosità di vedere ancora una volta titolare Kostas Manolas al centro della difesa azzurra. Sarà l’unico acquisto che partirà dal primo minuto. Tra gli altri vedremo in campo una giovane promessa come Gaetano impegnato in mezzo al campo.

