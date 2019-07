Hysaj Juventus, i bianconeri stanno per prendere la decisione definitiva: affondano il colpo oppure virano su altri obiettivi? Il Napoli intanto attende.

Continua la caccia al terzino in casa Juventus. I bianconeri stanno cercando di riempire quello che, al momento, è un vuoto importante all’interno della rosa di Maurizio Sarri.

Al momento gli esterni bassi di difesa a disposizione sono: Cancelo, De Sciglio, Alex Sandro e Pellegrini. Due di questi, però, sono di fatto sul mercato, con il primo ex Inter che non convince e pieno e l’ultimo ex Roma che potrebbe essere girato in prestito.

Hysaj Juventus, Calciomercato: l’affare si complica

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, infatti, Andrea Agnelli non avrebbe messo tra le mani di Fabio Paratici una cifra alta per quanto concerne il terzino. Per questo motivo l’affare che porterebbe Hysaj alla Juventus si potrebbe complicare e non poco.

Secondo la sua opinione, difficilmente il terzino albanese arriverà alla corte della Vecchia Signora soprattutto nel caso in cui Cuadrado dovesse rimanere in bianconero. Il colombiano, quindi, potrebbe essere la soluzione a costo zero per la fascia destra soprattutto nel caso di infortuni, anche se ovviamente la sua posizione preferita è nel tridente offensivo.

Non è da escludere la soluzione low-cost che porta a Matteo Darmian del Manchester United, con cui il dialogo è aperto da tempo anche per altri giocatori.

Il budget a disposizione per fare mercato in difesa, dopo l’oneroso acquisto di De Ligt, non è poi molto.

