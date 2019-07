Lukaku alla Juventus è un affare possibile in questa sessione di calciomercato. Fabio Paratici studia un piano per portare il belga a Torino.

La Juventus vuole Romelu Lukaku: è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero del futuro. Fabio Paratici nella sua missione a Londra ha effettuato un sondaggio con il Manchester United per l’attaccante classe 1993 ed ha studiato un piano per portare a Torino la possente prima punta dei Red Devils.

Lukaku alla Juventus, Calciomercato: Dybala contropartita tecnica

La soluzione per accontentare il Manchester United sarebbe quella di inserire nell’affare Paulo Dybala: la Joya, infatti, è sempre più probabile sia il sacrificato di lusso dell’estate bianconera così da poter non solo arrivare ad un top player -un altro- in attacco, ma permetterebbe anche e soprattutto di abbassare il prezzo del cartellino.

Sullo sfondo rimane comunque l’alternativa che porta proprio a Mauro Icardi: l’argentino, sempre più lontano dal nuovo progetto nerazzurro di Antonio Conte, è però valutato 80 milioni di euro da Beppe Marotta, il quale ha già dichiarato che per l’attaccante ex Sampdoria classe 1993 non c’è posto.

Ecco allora che l’inserimento per disturbare l’Inter nell’affare Lukaku potrebbe essere funzionale per la Juve: l’obiettivo è duplice, convincere la compagine milanese ad abbassare le pretese per l’ex capitano e, soprattutto, avere un’alternativa di qualità nel caso in cui, come sta accadendo oggi, Icardi volesse rimanere a Milano e facesse muro con la società proprietaria del suo cartellino.

