Dove seguire il sorteggio del Calendario di Serie A 2019 20 in diretta streaming live e come vederlo online 100% legale: orari, date ed info utili.

Quest’oggi prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Serie A 2019-2020 con la creazione del calendario delle partite per la prossima stagione. C’è grande attesa da parte di tutti i tifosi ed appassionati del nostro campionato in Italia e nel mondo: scopriamo come poter vedere i sorteggi del nuovo calendario di partite, tutte le date ed info utili per seguire la diretta streaming dell’evento. Dove si può vedere?

Diretta sorteggio calendario Serie A 2019 20: streaming live, dove vederlo online?

Questo evento si svolgerà presso gli studi Sky e prenderà il via quest’oggi, lunedì 29 luglio 2019, alle ore 18:45. I sorteggi del calendario Serie A 2019 20 sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A.

La creazione dei nuovi tabelloni per il calendario di Serie A dell’anno prossimo sarà visibile in diretta streaming live su Sky Go su pc, tablet e smartphone in maniera 100% legale.

Ricordiamo però che questo servizio sarà disponibile soltanto per tutti coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento alla tv satellite di Murdoch.

I criteri di compilazione del calendario sono già stati resi noti e tra poche ore tutto avrà inizio: la nuova stagione sta per partire.

