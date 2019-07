Calciomercato Juventus: Khedira e Matuidi per finanziare un top player

Calciomercato Juventus: Khedira e Matuidi potrebbero essere ceduti e dai soldi ricavati dalle loro cessioni Paratici affonderà il colpo su un top player.

Vendere per poi acquistare: il diktat della Juventus di quest’estate sembra essere proprio questo. Dopo i grandi colpi De Ligt, Ramsey e Rabiot, adesso è venuto il momento di lasciar partire tutti coloro che, per un motivo o per l’altro, non rientrano più nel progetto della Juventus targata Maurizio Sarri. In tal senso, Khedira e Matuidi sono i primi della lista: il denaro ricavato dalle loro partenze servirà a finanziare l’arrivo di un top player, ecco quale.

Calciomercato Juventus: Eriksen se partono Khedira e Matuidi

Al momento l’obiettivo numero uno dei bianconeri è proprio Christian Eriksen, danese di proprietà del Tottenham che è diventato improvvisamente appetibile a causa del suo contratto i scadenza nel 2020.

Gli Hotspur, che fino a qualche mese fa sparavano alto chiedendo oltre 110 milioni di euro, adesso sembrerebbero essere scesi ad almeno 70. La sensazione è che la cifra sia destinata ad abbassarsi ulteriormente, tuttavia l’obiettivo degli inglesi giustamente è quello di non svendere del tutto il ragazzo.

Khedira e Matuidi allora potrebbero partire e, nel caso di un notevole risparmio sull’ingaggio dei due e dai soldi guadagnati dalla cessione dei loro cartellini (in particolar modo da quello del francese, valutato oltre 30 milioni di euro), Paratici e Nedved si getteranno a capofitto su Eriksen.

Il calciomercato Juventus di quest’estate è davvero infuocato, ma adesso bisogna stare attenti ai conti: è il momento di cedere, prima che acquistare.

