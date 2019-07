Chiellini infortunato, la Juventus è preoccupata per le condizioni fisiche del difensore. Maurizio Sarri è molto in ansia per la salute del ragazzo.

C’è parecchia ansia attorno alle condizioni di salute di Giorgio Chiellini. Il difensore centrale della Juventus, che il prossimo 14 agosto compirà 35 anni, ha ancora problemi legati al polpaccio che, ormai da parecchio tempo, gli sta dando moltissimi problemi. Il suo infortunio, secondo quanto riportato da Il Corriere di Torino, sembrerebbe essere più grave del previsto. Sarri e Paratici sono molto preoccupati: ecco quando potrebbe tornare a disposizione.

Infortunio Chiellini, Juventus: quando torna? Sarri preoccupato

Il difensore centrale, che quest’anno probabilmente si giocherà il posto da titolare con De Ligt, sicuramente salterà la prossima amichevole dei bianconeri in programma con l’Atletico Madrid, così come la classica amichevole in famiglia di Villar Perosa in programma il 14 agosto, proprio il giorno del suo compleanno.

Il suo rientro, se tutto andrà per il verso, giusto, dovrebbe essere per la prima giornata del campionato di Serie A, anche se Maurizio Sarri e tutto il suo staff medico sono molto preoccupati e preferirebbero non rischiare.

Al momento, infatti, attorno alle sue condizioni di salute, ci sarebbe molta ansia dal momento che le ricadute sembrano essere piuttosto frequenti ultimamente per lui: il rischio di saltare gran parte della stagione è reale.

