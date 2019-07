Khedira saluta la Juventus, Calciomercato: vicino l’accordo con l’Arsenal

Khedira saluta la Juventus e vola in Premier League. Il forte centrocampista tedesco non rientrerebbe nei piani tattici di Maurizio Sarri e per questo avrebbe salutato i bianconeri.

Il centrocampista ex Real Madrid avrebbe trovato un accordo con i Gunners per la prossima stagione. La Juventus lo avrebbe lasciato libero di partire visto che per Maurizio Sarri non rientrerebbe nei piani tattici della sua nuova Juventus.

Khedira vola in Premier: giocherà all’Arsenal

Il centrocampista della nazionale tedesca sarebbe sempre più vicino all’Arsenal. Ancora non ci sono i dettagli dell’operazione, ma sembra che le due parti siano molto vicine. L’ex Stoccarda chiedeva un ingaggio leggermente inferiore (5,5) e per due anni, mentre l’Arsenal avrebbe offerto un contratto annuale a 4,5 milioni.

Adesso bisogna capire se le due parti troveranno l’accordo definitivo, ma sembra proprio di si. La Juventus non ha chiesto nulla al tedesco, ma anzi lo avrebbe aiutato a trovare questa possibilità. Si aspetta l’annuncio entro la prossima settimana, cioè poco prima della prima giornata di Premier League.

