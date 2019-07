Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: il francese piace ai Red Devils

Matuidi lascia la Juventus. Questa sembra essere la notizia di mercato che circola ormai da qualche settimana. Nonostante la tournee in Asia, Maurizio Sarri non lo conferma in rosa.

Per il campione del mondo la permanenza a Torino è diventata complicata soprattutto per via delle idee tattiche del neo allenatore Sarri. Inoltre, gli arrivi di Rabiot e Ramsey avrebbero limitato la possibilità di essere tra i titolari per diverse partite.

Matuidi vola in Premier, il Manchester United scavalca il Psg

In Inghilterra sono sicuri che Blaise Matuidi andrà a giocare al Manchester United. I Red Devils avrebbero chiesto informazioni sul forte centrocampista della Juventus. Pertanto, oltre a Paulo Dybala, un altro bianconero potrebbe vestire la maglia dei diavoli rossi.

Adesso si attendono le offerte ufficiali che dovrebbero arrivare entro questo weekend. Infatti, giorno 8 agosto inizierà la Premier League ed il Manchester United vorrebbe avere la rosa completa. Secondo il Sun entro lunedì si chiuderà per la partenza di Lukaku (alla Juventus) e l’arrivo in Inghilterra di Matuidi e Dybala. Non è stato definito se tutto fa parte della stessa trattativa, ma sembrerebbe di no, almeno la Juventus vorrebbe separare il tutto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK