Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno tra le mani un giocatore del Barcellona, ma la concorrenza è alle stelle. Ecco di chi si tratta.

Fabio Paratici ci sta provando in tutti i modi per portare a Torino, alla corte di Maurizio Sarri, un nuovo terzino giovane che possa prendere il posto di Luca Pellegrini, ormai sempre più destinato al prestito in un club di medio livello in Serie A.

Gli uomini mercato guardano in casa del Barcellona che avrebbe tra le mani un esterno basso di difesa che piace e non poco ai bianconeri.

Calciomercato Juventus: terzino Barcellona molto vicino

Il giocatore in questione è Juan Miranda, esterno sinistro di difesa di 19 anni che si è messo in mostra nell’ultimo Europeo Under 19 con la sua Spagna.

Sul giovane difensore spagnolo, però, la concorrenza è davvero tantissima: si parla di Marsiglia soprattutto davvero interessato al giovane Juan Miranda, il quale è seguito dagli osservatori della Vecchia Signora da tantissimo tempo.

I blaugrana, però, lo lascerebbero soltanto partire in prestito e questa formula piacerebbe e non poco al duo Nedved-Paratici. Il problema, tuttavia, va ricercato nella continuità di utilizzo: difficilmente, infatti, a Torino alla corte di Sarri questo ragazzo potrebbe trovare il posto da titolare con Alex Sandro sulla sua corsia.

Ecco perchè la Juventus, sebbene sia in prima linea per il giocatore, al momento non è poi così vicina nei confronti del ragazzo. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane.

