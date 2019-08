Preliminari Europa League, Debrecen Torino: come guardare la partita online su Internet in diretta streaming live. Su Sky la fanno vedere?

Ritorno Preliminari Europa League, Debrecen Torino streaming in diretta live. Dopo il netto 3-0 con cui i granata di Walter Mazzarri hanno sconfitto gli ungheresi, gli ultimi 90 minuti della fase preliminare di Europa League dovrebbero essere poco più che una formalità, tuttavia mai sottovalutare l’avversario nel mondo del calcio.

Debrecen Torino diretta tv Sky: la fanno vedere?

In molti si chiedono se anche la seconda partita del Toro sia visibile sul satellite di Murdoch. La gara di ritorno Debrecen Torino sarà possibile guardarla su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Il match, tuttavia, non sarà visibile in chiaro e, per questo motivo, per vedere Belotti e compagni dovrete necessariamente sottoscrivere un abbonamento alla pay tv satellitare.

Diretta Streaming Debrecen Torino: come vedere la partita online

La partita Debrecen Torino sarà visibile in diretta anche in streaming live su Sky Go, l’applicazione riservata a tutti coloro che hanno precedentemente sottoscritto un abbonamento a Sky.

In questo modo l’incontro di Europa League sarà visibils su pc, tablet e smartphone: un’ottima trovata per tutti coloro che non sono a casa e non possono vedere l’incontro in tv ma non vogliono perdersi la diretta dell’evento.

Le Probabili Formazioni

Qualche cambio ci sarà rispetto alla gara d’andata per Walter Mazzarri che farà scendere in campo dal 1′ Rincon a centrocampo nel sempre più probabile 3-4-2-1. In avanti è ballottaggio Belotti e Zaza, con il primo favorito sull’ex Valencia, mentre in difesa è tutto confermato con Bremer accanto a Nkoulou al centro della retroguardia.

Probabile, ma non è confermato, lo spostamento di Baselli sulla trequarti accanto al veloce Berenguer.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK