Paulo Dybala e Maurizio Sarri si sono incontrati oggi dopo il rientro dalle ferie della Joya: ecco cosa si sono detti, rimarrà alla Juventus o no?

Il rientro dalle ferie di Paulo Dybala apre un grosso punto interrogativo sul suo futuro alla Juventus. Il giocatore, la cui valutazione nonostante la stagione a dir poco deludente in terra bianconera, ha moltissimo mercato.

Prima di capire se verrà ceduto o no, il ragazzo classe 1993 ha incontrato Maurizio Sarri per un breve colloquio che proseguirà domani. Ecco cosa si potrebbero essere detti.

Juventus, incontro Dybala e Sarri: il futuro della Joya

Il ragazzo ex Palermo ed il nuovo allenatore della Juve si sono incontrati nelle stanze private della Continassa ma sul loro dialogo vige un vero e proprio alone di mistero. Le opzioni, però, sono due.

La prima è la dichiarazione d’intendi del tecnico toscano che ha sempre confessato di vedere Dybala al centro del progetto bianconero del presente e del futuro, ma con un cambio di posizione: non tanto esterno offensivo nel 4-3-3, ma da trequartista di raccordo in un 4-3-1-2.

In questo caso, l’argentino avrebbe dovuto dare una risposta a questa sua nuova posizione che poi tanto inedita non è dal momento che con Allegri spesso è stato messo in questa posizione di fatto.

La seconda ipotesi è quella che porta al calciomercato: Sarri avrebbe potuto confermare il fatto che il ragazzo abbia molto talento ma che, per volere della società, se si trovasse la quadra per Romelu Lukaku lui sarebbe il primo sacrificato per problemi di bilancio.

Nel caso in cui, però, l’affare non andasse in porto, Dybala rimarrebbe a Torino a giocarsi le sue chance, ben consapevole del fatto che sul suo talento nessuno ha mai avuto nulla da ridire. Il tempo della Joya è finito? Staremo a vedere.

