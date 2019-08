Mario Mandzukic al Manchester United: la Juventus valuta l’opzione ma i tifosi già piangono per il possibile addio dell’attaccante croato: Lukaku la chiave?

Il croato è sempre più lontano dalla Juventus. L’attaccante croato, in scadenza di contratto con i bianconeri l’anno prossimo, con i suoi 33 anni è diventato uno degli elementi sacrificabili per Paratici e Nedved che lo vedono come una delle pedine per arrivare al più grande obiettivo del calciomercato: Romelu Lukaku del Manchester United.

Mandzukic al Manchester United, Calciomercato Juventus: arriva Lukaku?

I destini sembrano essere incrociati, forse ancora di più di Paulo Dybala: i bianconeri stanno cercando di inserire l’ex Bayern Monaco nella trattativa così da fornire già ai Red Devils l’alternativa alla possente prima punta ex Chelsea.

L’affare, però, è piuttosto complicato e non solo per la questione valutazione del cartellino di Mandzukic, ma anche e soprattutto perchè l’esperto attaccante croato vorrebbe provare a giocarsi le sue carte a Torino.

I tifosi, infatti, non gradirebbero proprio il sacrificio del nazionale croato, vero e proprio idolo della tifoseria per abnegazione e spirito di sacrificio. La Juventus, però, ci pensa eccome: lo scambio Mandzukic-Lukaku con il Manchester United è un’opzione percorribile.

