Paulo Dybala, la Joya è finita. Il calciomercato della Juventus si prepara a cambiare passo con la cessione del suo numero 10 anche se i tifosi insorgono.

Il calciatore argentino sembrava vicinissimo ai livelli di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Una doppietta contro il Barcellona, che aveva annichilito il connazionale blaugrana, lo metteva tra i grandi del calcio internazionale. Dopo quella serata però il buio più totale lo ha avvolto.

Paulo Dybala, Calciomercato Juventus: la Joya è finita!

La finale di Cardiff è il primo tassello che crolla nelle sue certezze e che lo costringe a fare un piccolo passo indietro in carriera. L’anno successivo arrivano 21 gol in Serie A che sono però solo un’illusione perché la Joya non è più decisivo nelle partite che contano.

Tant’è che col Real Madrid arriva il rosso nella serata del 3-0, che gli costa la squalifica e l’assenza dalla notte trionfale del Bernabeu. Stessa cosa quest’anno quando nella stagione appena finita sembra incantare con le piccole, quattro gol allo Young Boys, ma sparisce con le big. Con l’Atletico Madrid non ha grande spazio, ma con l’Ajax nella serata decisiva, quando si doveva passare per forza, è un fantasma.

Dybala ha dato tanto per la Juventus e per questo lo ringrazieremo sempre, ma l’ora di salutare è arrivata e probabilmente questo è il momento giusto per farlo, con dolore da parte di entrambi.

