Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: il difensore vicino all’Arsenal

Daniele Rugani lascia la Juventus. Il difensore bianconera sembra sempre più vicino all’Arsenal. I Gunners avrebbero presentato un’offerta importante e tutto verrà deciso entro questo weekend.



L’Arsenal vuole Daniele Rugani. Il difensore centrale classe 1994, dopo l’arrivo di Demiral e soprattutto dopo l’arrivo di De Ligt, sembra essere diventato il calciatore sacrificabile da mister Sarri per la difesa bianconera.

Rugani Arsenal, l’affare si farà!

Daniele Rugani è pronto a salutare la Juventus anche se Maurizio Sarri sia un suo grande estimatore. Ma a Londra stanno per cedere Koscielny e, per questo motivo, sarebbero alla ricerca di un sostituto di qualità ma allo stesso tempo più giovane.

E qui scatta l’interesse per Rugani che vale 40 milioni di euro, ma le potenzialità di questo ragazzo sono davvero parecchie. Adesso si aspetta l’offerta ufficiale dell’Arsenal. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, in cui è attesa un’offerta da parte dell’Arsenal per Rugani: la Juventus ci sta pensando e medita l’addio.

