Icardi alla Juventus, Calciomercato: Wanda Nara la chiave

Mauro Icardi alla Juventus, tutto passa dalla moglie e agente Wanda Nara. Il loro tempo per le decisioni infatti sarebbe scaduto: la scelta.

E’ arrivato il momento della scelta per Mauro Icardi, o meglio: una decisione sarebbe già stata presa. Il giocatore, infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, insieme alla sua moglie nonché agente Wanda Nara, avrebbe concordato con lei l’ultimo giorno disponibile per scegliere un’eventuale destinazione dopo aver lasciato l’inter.

Icardi alla Juventus? Calciomercato: tempo scaduto

L’ultimo giorno sarebbe stato il 31 luglio e Mauro Icardi è ancora un giocatore dell’Inter. Per questo motivo, anche se non rientra più nei piani di Antonio Conte come già più volte dichiarato da Beppe Marotta, il ragazzo classe 1993 rimarrà a Milano almeno fino a gennaio.

Il motivo dietro questa decisione va ricercato nel fatto che, secondo quanto riportato dal giornale, il ragazzo per questioni familiari non vorrebbe spostarsi dopo questa data già passata.

Il tutto lascia presagire al fatto che siano confermate le voci di una Wanda Nara incinta del secondo figlio di Icardi dopo la piccola Francesca.

Al momento queste rimangono soltanto indiscrezioni soprattutto durante il periodo di calciomercato, dove le vie sono infinite e tutto fino all’ultimo istante può accadere.

