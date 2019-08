Neymar ed il Psg sono sempre più ai ferri corti. Il ragazzo, corteggiato dalla Juventus, ha fatto infuriare Leonardo per il suo atteggiamento.

Ormai Neymar ed il Paris Saint-Germain sembrano davvero essere arrivati ai ferri corti. Il ragazzo brasiliano, infatti, è è da tempo in rotta di collisione con la società parigina in quanto vorrebbe trovare una nuova sistemazione.

Neymar alla Juventus? Calciomercato: lui vuole il Barcellona

La Juventus da tempo è sulle sue tracce ma il ragazzo ha un altro sogno: ritornare al Barcellona. Il suo atteggiamento però sembra aver oltrepassato il limite o almeno è quello che riferisce Tuttosport: Leonardo è furioso con lui.

Il fenomeno brasiliano infatti sembrerebbe non aver voluto incontrare Leonardo durante la tournée in Cina dei campioni di Francia. La trattativa tra i blaugrana ed il Psg al momento non è ancora iniziata ma il desiderio del nazionale brasiliano e del suo entourage è quella di farla scattare, magari inserendo alcuni giocatori come contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino.

Quello che trapela oltralpe è di una fiducia nel buon esito della trattativa nella speranza che Neymar possa ritornare dove è stato felice, con buona pace della Juventus e del Psg.

