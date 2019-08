Blaise Matuidi lascia la Juventus? Calcioercato: per il centrocampista si fa avanti un’altra pretendente ma il giocatore deve ancora decidere.

C’è un grosso punto interrogativo attorno al futuro di Blaise Matuidi alla Juventus. Il centrocampista ex Psg, infatti, è segnalato da tempo in uscita dai bianconeri soprattutto per una questione legata all’età. La mediana, infatti, è il reparto in cui si sono fatti e si faranno più cambiamenti per una questione anagrafica ed il francese sembra essere il primo della lista.

Matuidi lascia la Juventus? Calciomercato: futuro incerto

In un primo momento il suo nome era accostato ad un ritorno al Psg, formazione che di fatto lo ha elevato a vero e proprio top player per il centrocampo a livello internazionale. Nelle scorse settimane, tuttavia, l’affare sembrava essersi rallentato e l’interesse scemato.

Ecco allora che si prospetta una nuova idea, anche se piuttosto difficile da attuare: quella che porta al Manchester United nello scambio con Lukaku.

Matuidi infatti rimane una delle possibili contropartite tecniche per arrivare all’attaccante belga anche se non sarà semplice inserirlo nell’affare.

Il suo cartellino è stato valutato circa 20725 milioni di euro e per questo motivo sarebbe importante per la Vecchia Signora trovare un profilo che anche economicamente faccia abbassare di parecchio il valore economico del belga classe 1993.

