Paulo Dybala resta alla Juventus, questa è la sensazione di queste ultime ore dopo che è tramontato definitivamente il passaggio al Manchester United nello scambio con Romelu Lukaku.

Il calciatore argentino è stato testimonial della terza maglia e questo vuol dire più di qualcosa. Non è da escludere che il tutto sia precedente a quanto visto in queste ultime ore. Al momento la situazione però sembra in parte bloccare l’addio.

Dybala resta alla Juventus, testimonial della terza maglia

La Joya è un calciatore di assoluto livello anche se negli ultimi anni ha subito un po’ troppo la pressione delle aspettative attorno a lui. La maglia numero 10 di fatto non ha fatto che peggiorare la situazione.

Attenzione però perché la Juventus sta valutando tutte le soluzioni possibili in vista del futuro. Non si vogliono avere rimpianti su un calciatore che potrebbe all’improvviso e a sorpresa diventare una risorsa importante.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK