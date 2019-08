Dybala al Tottenham, Calciomercato Juventus: tre problemi da risolvere

Paulo Dybala al Tottenham è una pista molto calda ma gli Hotspur devono risolvere tre problemi piuttosto spinosi legati alla Joya. I dettagli.

Prosegue senza sosta la trattativa per cedere Paulo Dybala. La Juventus lavora su più tavoli per cercare di trovare la quadra e poter far partire la Joya e rifinanziare così il mercato in entrata. Una delle piste più calde nelle ultime, riporta La Gazzetta dello Sport, è quella che porta al Tottenham, ma ci sono tre problemi piuttosto importanti da risolvere.

Dybala Tottenham, Calciomercato Juventus: tre problemi

Ci sono tuttavia tre nodi piuttosto spinosi che gli Hotspur di Pochettino dovranno necessariamente risolvere. Queste problematiche non riguardano i bianconeri ma soltanto la compagine di Premier League, il cui mercato chiude domani alle ore 18:00, e l’ex giocatore del Palermo classe 1993.

Il primo nodo è legato al nuovo ingaggio dell’argentino: il Manchester United non avrebbe offerto più di 8,5 milioni di euro all’anno ma il ragazzo ne vorrebbe almeno 10. Se il Tottenham offrisse meno di questa cifra difficilmente si muoverebbe da Torino.

Il secondo problema è legato alla commissione che il suo nuovo agente Antun percepirà da questa operazione. Il procuratore, che da poco tempo sta curando il cartellino del ragazzo, secondo i Red Devils vorrebbe una parcella sull’operazione ben superiore al canonico 3% e, per questo motivo, il tutto è bloccato.

Il terzo ed ultimo problema, non per importanza, è quello legato ai diritti d’immagine del ragazzo. Come ben sappiamo, infatti, il giocatore attualmente sta vivendo non pochi problemi -anche giudiziari- con Image Stars, società maltese che cura i diritti di personaggi famosi, con un contratto che sarebbe stato sciolto unilateralmente dal ragazzo ai tempi del Palermo: oggi ci sarebbero dei problemi seri anche sotto questo punto di vista.

