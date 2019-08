Juventus, Callejon lancia la sfida: “Quest’anno è diverso!”

José Maria Callejon del Napoli lancia la sfida a Juventus. Secondo l’esterno offensivo partenopeo quest’anno sarà diverso rispetto agli anni passati.

Juventus vs Napoli: la sfida ricomincerà tra poche settimane, ma quest’anno sarà diverso, o almeno è quello che pensa José Maria Callejon, esterno offensivo del Napoli di Carlo Ancelotti. Dalla conferenza stamp di Miami prima dell’amichevole contro il Barcellona, l’attaccante dei partenopei ex Real Madrid lancia la sfida ai bianconeri.

Callejon sfida la Juventus: le sue parole

Lo spagnolo proverà quindi, insieme ai suoi compagni, a cercare di dare ancora del filo da torcere a questa nuova Juve, ben consapevole del fatto che non sarà affatto facile.

In ogni caso, il Napoli ce la metterà tutta per sovvertire i pronostici. Callejon infatti ha dichiarato che alla società Napoli manca davvero poco, pochissimo per vincere qualcosa e regalare ai propri tifosi il tanto agognato Scudetto o forse, chissà, anche qualche altro trofeo.

Quel che è certo è che le parole del 32enne, se da una parte caricano l’ambiente azzurro, dall’altra fanno altrettanto in quello bianconero dove non solo i giocatori ma anche i tifosi, ne siamo sicuri, quando avverrà lo scontro tra queste due formazioni, sentiranno ulteriormente questa eterna sfida.

