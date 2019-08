Calciomercato Juventus chi giocherà vicino a Cristiano Ronaldo? Difficile scoprirlo ora i bianconeri stanno lavorando sottotraccia, confondendo le piste.

L’obiettivo numero uno sembra essere diventato Mauro Icardi, separato in casa con la squadra nerazzurra e talento che piace molto a Maurizio Sarri. Alcuni poi dicono che Romelu Lukaku non sia realmente mai interessato, ma che sia stato solamente un modo per far abbassare il prezzo di Maurito.

Calciomercato Juventus, ecco chi giocherà al fianco di Ronaldo

Wanda Nara aveva già raccontato come l’estate scorsa le fosse stato proposto da Fabio Paratici il tandem d’attacco con Cristiano Ronaldo. L’acquisto del portoghese non era stato ancora messo in piedi e fu proprio la moglie e agente dell’argentino a diffidare di questa voce.

Ora però Cr7 è lì, insieme a moltissimi campioni, e la sensazione è che i bianconeri possano fare un colpo importante per cercare di dare a Maurizio Sarri tutti gli strumenti per vincere la Champions League. Attenzione dunque alle possibilità che offre un calciomercato dove potrebbero esserci molti colpi di scena.

