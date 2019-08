Calciomercato Juventus, preso Nedim Bajrami

Il calciomercato Juventus si arricchisce di un colpo importante in ottica futuro. I bianconeri infatti, secondo SportItalia, hanno acquistato il centrocampista classe 1999 Nedim Bajrami dal Grasshoppers. E’ probabile che il ragazzo sia girato in prestito in Serie B con l’Empoli pronto a fare un’offerta.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK