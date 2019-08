Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: il croato è in bilico

Mario Mandzukic lascia la Juventus? L’attaccante croato è in uscita dal club bianconero ma al momento le squadre interessate non affondano il colpo.

Il futuro di Mario Mandzukic è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex attaccante del Bayern Monaco è l’oggetto del desiderio di alcuni club, uno su tutti il Manchester United che starebbe cercando il sostituto di Romelu Lukaku (anche se non è da escludere che Solskjaer possa promuovere il giovane Greenwood).

Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: futuro altrove

Il futuro del croato è sempre più incerto. L’affare che avrebbe dovuto portare Dybala in Inghilterra si è arenato e per questo motivo adesso si cerca un’altra pista alla disperata per lui, ben consapevoli del fatto che non sarà semplice trovare una formazione in grado di accollarsi il suo oneroso ingaggio.

Intanto lo United pensa ad un’altra punta, sicuramente più economica da questo punto di vista: stiamo parlando di Fernando Llorente, che è oggi svincolato ed è in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Qualora fosse ancora in Premiere League, per Mandzukic necessariamente non ci sarà più posto ed allora questo costringerebbe la Juventus, di fatto, a tenerlo in rosa per almeno altri sei mesi.

