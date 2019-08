Neymar Juventus, Calciomercato: scambio in vista con il Psg

Neymar Juventus: un sogno possibile oppure no? Dalla Spagna arrivano voci circa un possibile scambio tra bianconeri e parigini: il nome è un top player.

Dalla Spagna ne sono sicurissimi: il futuro di Neymar non sarà necessariamente al Psg. L’attaccante brasiliano classe 1992, dopo i numerosi mal di pancia degli inizi di giugno, è sempre più in bilico a Parigi anche se ha di fatto partecipato alla tourneé in Cina con il resto del gruppo.

Neymar alla Juve, Calciomercato: la concorrenza aumenta

Il sogno del ragazzo ex Santos sarebbe uno e uno solo: ritornare a vestire la maglia del Barcellona. In Spagna, infatti, l’esterno offensivo della Nazionale si è trovato davvero bene e vorrebbe tornare in Liga, campionato a lui davvero congeniale, ma questo sogno non sappiamo se sarà realizzabile.

L’alternativa, però, si chiama Real Madrid, con i Blancos che, soprattutto se non arrivasse Paul Pogba dal Manchester United, sarebbe l’indiziato numero uno per far confluire denaro sonante anche se i cartellini avranno necessariamente un costo differente.

Il Barça, però, a differenza dei rivali storici, possono contare su Coutinho, sul quale si pensa ad un clamoroso scambio tra brasiliani ma al momento è soltanto un’ipotesi.

Sullo sfondo, invece, Bayern Monaco e Juventus rimangono vigili ma al momento un po’ più distaccate, con i bianconeri che potrebbero giocare la carta Paulo Dybala con Leonardo. Ci riusciranno? Staremo a vedere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK