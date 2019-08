Paul Pogba è vicino alla Juventus ma la trattativa con il Manchester United non è semplice: i bianconeri hanno proposto due giocatori come contropartite.

Continuano i problemi per la ricerca di un centrocampista in casa Juve, con i bianconeri che adesso cercano il disperato assalto a Paul Pogba. Il francese del Manchester United è in uscita, ma i Red Devils prima devono cercare un sostituto all’altezza.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: c’è un problema

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora avrebbe offerto i cartellini di Mario Mandzukic e Blaise Matuidi più un conguaglio economico per arrivare al mediano francese con un passato proprio in bianconero.

Gli inglesi ci stanno pensando ma allo stesso tempo frenano l’affare perchè prima devono chiudere per Eriksen del Tottenham, individuato come sostituto nonostante possieda caratteristiche completamente diverse rispetto al mediano classe 1993.

Nelle ultime ore è spuntato anche un altro problema, ovvero quello legato alla parte economica ancora tutta da stabilire: staremo a vedere che cosa accadrà ma il mercato della Premier League in entrata chiude alle 18:00 di oggi ed il tempo stringe.

