Dybala Inter, Calciomercato: la Juventus ha una certezza

Paulo Dybala all’Inter, cosa c’è di vero? La Juventus ha un’unica certezza sul futuro della Joya e Paratici con lui sarebbe stato molto chiaro.

Arrivano nuove importantissime informazioni riguardo al futuro di Paulo Dybala: rimarrà alla Juventus oppure andrà altrove? La chiusura del mercato estivo inglese ieri alle ore 18:00 ha chiarito molti punti fino a ieri poco chiari, soprattutto riguardo all’Inter.

Dybala Inter, Calciomercato Juventus: la scelta della Joya

Se, da una parte, l’argentino ex Palermo ha già dichiarato più volte di voler rimanere in bianconero a lungo, dall’altra c’era sempre stata la Vecchia Signora che avrebbe voluto piazzare l’attaccante altrove per fare cassa e fare plusvalenza. Così non è stato ed adesso il futuro della Joya molto probabilmente sarà bianconero.

Arriva però un’indiscrezione che riporta Il Corriere Dello Sport secondo la quale Paratici avrebbe espressamente dichiarato che l’ultima opzione per Dybala sarebbe stata quella che porta alla formazione di Antonio Conte.

In tal senso si parlava di uno scambio con Mauro Icardi, ma Fabio Paratici e Pavel Nedved sono stati molto chiari: Dybala non andrà mai all’Inter ed il motivo è semplice. Dopo lo sgarbo di Marotta per Romelu Lukaku, infatti, i rapporti tra le due società sono sempre più tesi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK