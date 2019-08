Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: il Pipita è un caso

L’affare Gonzalo Higuain alla Roma adesso si tinge di giallo. La Juventus attende una soluzione mentre il fratello-agente avrebbe incontrato i giallorossi.

Higuain alla Roma è un vero e proprio giallo. L’attaccante della Juventus, ritornato in estate dopo i due deludenti prestiti a Milan e Chelsea, è segnalato in uscita dai bianconeri nonostante una pre-stagione importante in cui si è messo in mostra a suon di gol e tanto lavoro.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: incontro sospetto

Adesso il tutto è avvolto nel mistero. Sembrerebbe, infatti, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, che tra i dirigenti dei giallorossi ed il fratello-agente del Pipita ci sia stato un incontro negli scorsi giorni, fatto poi prontamente smentito dai diretti interessati.

Il fatto, tuttavia, sembrerebbe essere confermato: l’argentino, infatti, è considerato l’erede di Edin Dzeko all’interno della formazione capitolina e, per questo motivo, gli uomini mercato della Capitale stanno continuando a fare pressing sul ragazzo affinché accetti la proposta.

Da parte della Juve c’è già stato il via libera, complici gli ottimi rapporti che ci sono tra le due società: lo testimonia lo scambio Spinazzola-Pellegrini. Insomma, Higuain alla Roma rimane un giallo.

