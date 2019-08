Juventus Atletico Madrid Formazioni Ufficiali: Sarri sorprende tutti

Juventus Atletico Madrid formazioni ufficiali International Champions Cup amichevole 10 agosto 2019 ore 18:00. Sarri cambia l’11 titolare bianconero.

Ultimo appuntamento con l’International Champions Cup della Juventus, che quest’anno abbiamo potuto seguire in diretta streaming gratis, con i bianconeri di Maurizio Sarri che sfideranno l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella terza ed ultima sfida di questa competizione estiva ogni anno sempre più affascinante.

La Vecchia Signora dovrà dimostrare ulteriori passi avanti nella preparazione fisica e, soprattutto, dal punto di vista del gioco. La nuova stagione 2019/2020 è alle porte ed i nuovi acquisti della prima gestione targata Fabio Paratici e Pavel Nedved dovranno dimostrarsi all’altezza.

Uno su tutti? De Ligt. Il difensore centrale olandese classe 1999, arrivato in estate dall’Ajax, dovrà continuare il suo percorso di crescita all’interno della compagine bianconera accanto al più esperto Bonucci.

Ci aspettiamo miglioramenti anche da Adrien Rabiot: il talentuoso centrocampista arrivato in estate dopo essersi svincolato dal Psg dovrà necessariamente dimostrare di aver tolto un altro po’ di ruggine, dopo una stagione passata da separato in casa a Parigi.

Dall’altra parte gli spagnoli, che possono contare su una formazione solida come non mai, avranno l’occasione, anche loro, di testare alcuni giocatori nuovi come ad esempio l’attaccante Joao Felix, pagato a peso d’oro dal Benfica, così come Marcos Llorente, prelevato dai “cugini” del Real Madrid.

In attesa delle formazioni ufficiali, ecco le probabili formazioni della partita che si svolgerà al Friends Stadium di Stoccolma. Calcio d’inizio alle ore 18:00.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Llorente, Saul, Lemar; Joao Felix. Morata. All. Simeone.

