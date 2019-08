Video gol Khedira, Juventus Atletico Madrid: rete straordinaria per il pari

Il video gol Khedira ha sbloccato la partita Juventus Atletico Madrid. Una rete che dunque accende la gara e che potrete vedere direttamente sul web cliccando qui.

La squadra bianconera è partita con la testa sulle spalle, consapevole che il campionato di Serie A inizia ormai tra due settimane. Non è tempo più di scherzare, ma c’è voglia di raggiungere i risultati con il gioco. Questa è la grande novità con Maurizio Sarri che sta provando nuove possibilità in campo.

Video gol Khedira, Juventus Atletico Madrid: che rete!

Davanti il tridente formato da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Douglas Costa. Meentre in mezzo trova spazio Sami Khedira con al suo fianco Miralem Pjanic e Adrien Rabiot. Dietro sulle corsie troviamo da un lato Alex Sandro e dall’altro Mattia De Sciglio. Al centro ecco che giocheranno Giorgio Chiellini e Matthijs De Ligt per la prima volta insieme dall’inizio.

Tra i pali c’è Szczesny, visto che Gigi Buffon nonostante il ritorno a Torino ha fatto capire che sarà la riserva del polacco senza nessuna volontà di creare problemi. Un gesto di grande personalità del portierone bianconero che ha dimostrato ancora una volta la voglia di legare tutte le sue emozioni a questa splendida squadra. Vedremo come si comporteranno i bianconeri che hanno avuto la possibilità di affrontare una squadra più avanti dal punto della preparazione fisica.

Attenzione all’Atletico Madrid che ha travolto con sette gol il Real Madrid in una precedente amichevole e che può mostrare al mondo il grande talento dell’erede di Cristiano Ronaldo, Joao Felix, pagato a suon di milioni di euro dal Benfica. La gara però il vero grande talento lo vede in bianconero dove c’è un Cr7 che è partito fortissimo in questo inizio di stagione.

Probabilmente nella ripresa vedremo anche il nuovo acquisto Danilo, giocatore straordinario che avrà grande possibilità di mettersi in mostra anche se è arrivato appena ora in bianconero. Vedremo quello che deciderà Maurizio Sarri che ha sicuramente voglia di vedere come si comporteranno i suoi ragazzi alle porte dell’inizio della stagione 2019/20.

