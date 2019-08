Video Juventus Atletico Madrid, highlights partita: tutti i gol

Video gol highlights Juventus Atletico Madrid: tutte le reti e le azioni salienti dell’amichevole di oggi 10 agosto 2019 di International Champions Cup.

Si sta per chiudere l’esperienza all’interno dell’International Champions Cup 2019 della Juve di Maurizio Sarri, con i bianconeri che stanno per salutare la competizione.

Anche quest’anno è stata una gran bella esperienza per tutti i giocatori bianconeri che hanno avuto la possibilità di mettere benzina nelle gambe confrontandosi con avversari di caratura internazionale in giro per il mondo: oltre all’Atletico di Diego Pablo Simeone, avversario con cui i bianconeri hanno giocato questa sera, c’è stato anche il Tottenham e l’Inter di Antonio Conte.

Video Gol Highlights Juventus Atletico Madrid Icc amichevole: le reti

La stagione della Vecchia Signora non era iniziata, in questa competizione, con il piede giusto: le reti subite contro il Tottenham, infatti, avevano fatto preoccupare e non poco l’ambiente e dalle parti della Continassa si è lavorato molto in queste settimane per cercare di migliorare la fase difensiva.

Certo, stiamo comunque parlando della prima uscita ufficiale e di calcio d’agosto, tuttavia qualche campanello d’allarme era scattato. Con l’Inter, però, le cose sono decisamente migliorate al netto della vittoria ai calci di rigore che ha poco significato.

Anche questa sera con l’Atletico Madrid si sono visti ulteriori passi avanti da parte di molti giocatori, come ad esempio Bernardeschi, mentre allo stesso sicuramente il tecnico Maurizio Sarri dovrà lavorare ancora un po’ per plasmare la Juve a sua immagine e somiglianza.

Un altro fattore da non sottovalutare sono senz’altro i nuovi acquisti, i quali hanno, chi più chi meno, fatto vedere di possedere tanto talento ma, allo stesso tempo, di avere bisogno ancora di qualche settimana per entrare definitivamente nell’ambiente della Vecchia Signora.

Insomma, questa Juventus è un cantiere aperto ma i segnali per fare bene ci sono tutti. Bisogna soltanto avere fiducia.

