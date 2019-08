Paulo Dybala al Real Madrid: i Blancos propongono uno scambio clamoroso tra la Joya ed un top player, ma farebbe infuriare un altro club di Serie A.

L’indiscrezione a dir poco clamorosa arriva direttamente dalla Spagna, precisamente da Defensa Central, che riporta di un possibile scambio a dir poco clamoroso tra Juventus e Real Madrid. In queste ore, infatti, il calciomercato bianconero in uscita si infiamma all’improvviso.

Dybala al Real Madrid, Calciomercato Juventus: scambio James Rodriguez

Al momento non ci sono conferme riguardo a questo fatto, ma se fosse confermato sarebbe davvero clamoroso e farebbe infuriare non poco un altro top club di Serie A, il Napoli.

Già, perchè lo scambio in questione riguarda la Juve ed il Real ed i giocatori in questione sarebbero Paulo Dybala e James Rodriguez. Per la precisione, l’idea sarebbe partita dai Blancos che avrebbero proposto uno scambio tra la Joya ed il colombiano con un conguaglio in favore della Vecchia Signora pari a 25 milioni di euro.

Insomma, uno scambio Dybala-James Rodriguez più una cifra sostanziosa in favore della società di Corso Galileo Ferraris.

Se questa voce proveniente dalla Spagna fosse vera i partenopei di De Laurentiis siamo sicuri non la prenderanno affatto bene. Al momento, tuttavia, non arrivano conferme né da una parte né dall’altra riguardo questa voce di calciomercato Juventus, ma siamo sicuri che nelle prossime ore qualcuno di questi attori parlerà.

