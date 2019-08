Calciomercato Juventus: Gonzalo Higuain ha deciso il suo futuro. Andrà alla Roma oppure no? Dopo le prime uscite stagionali, ecco dove andrà il Pipita.

Come sappiamo uno dei tanti giocatori in uscita dei bianconeri è Gonzalo Higuain. Il futuro del Pipita, rientrato a Torino dopo un’annata a metà tra Milan e Chelsea, squadre in cui non ha convinto sia in termini di prestazioni sia in termini di gol realizzati, è sempre più incerto, ma adesso sembra che l’argentino abbia comunicato alla Juve una decisione sul suo futuro.

Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: la sua decisione

Su di lui ha posato gli occhi da parecchio tempo, come sappiamo, la Roma di Fonseca che vorrebbe trovare un sostituto di Edin Dzeko: nonostante le parole di Fonseca, infatti, il bosniaco è segnalato in uscita dai capitolini.

Ecco allora il desiderio di portare nella capitale l’ex giocatore del Napoli. La Juve avrebbe voluto liberarsi di lui, lasciandolo partire, con l’offerta di Pallotta che ha convinto la società di Corso Galileo Ferraris: prestito oneroso di 9 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro.

Il ragazzo, però, continua a rifiutare la destinazione: vuole rimanere alla Juventus a qualsiasi costo e questo frena non poco il calciomercato in uscita bianconero.

Gli sforzi di Paratici allora si spostano su Mario Mandzukic, ma le piste che portano alla sua cessione non convincono e non sembrano scaldarsi a sufficienza per essere battute.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK