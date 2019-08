Icardi alla Juve, Calciomercato: una telefonata preoccupa Paratici

Mauro Icardi alla Juve, la pista si complica e non poco. Una telefonata nei giorni scorsi ha fatto spaventare Fabio Paratici che va al contrattacco.

Una telefonata spaventa e non poco la Juventus. La paura di perdere Mauro Icardi è molto forte, soprattutto nel caso in cui l’Inter decidesse di concentrarsi soltanto su altre proposte e non su quella bianconera. Una telefonata infatti spaventa e non poco Fabio Paratici che adesso dovrà pensare ad una contromossa.

Icardi Juve, Calciomercato: Napoli all’assalto

Negli scorsi giorni infatti il Napoli ha fatto una doppia mossa molto importante che sembra aver concesso loro moltissimi vantaggi rispetto ai bianconeri: per prima cosa, Aurelio De Laurentiis avrebbe alzato a 60 milioni di euro l’offerta per il cartellino dell’argentino classe 1993, ma contestualmente ha anche offerto lui un quadriennale da 8 milioni di euro a stagione, alzando di 2 rispetto alla proposta precedente.

Ma non finisce qui: sembrerebbe, riporta Calciomercato.it, che ieri ci sia stata una lunga telefonata tra Carlo Ancelotti, allenatore dei partenopei, e Wanda Nara. L’obiettivo? Cercare di convincere l’influente moglie a lasciar partire il ragazzo.

Nel frattempo, però, Icardi continua a tentennare e vuole solo la Juve, tuttavia nel caso in cui la pista che porta a Torino si dovesse irrimediabilmente chiudersi si potrebbe aprire subito quella che porta agli azzurri. La proposta è fatta: tutto è nelle mani del ragazzo.

