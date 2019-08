Rugani Roma, ci sono novità importanti. La Juventus deve smuovere il calciomercato in uscita ed i giallorossi devono prendere un difensore: le ultimissime.

Arrivano novità importanti riguardo al futuro di Daniele Rugani, che è il difensore centrale al centro di numerose voci di mercato circa una cessione. Lascerà la Juve oppure no? La Roma si è fatta avanti e secondo quanto riportato da Calciomercato.it ci sarebbero moltissime novità di rilievo nei prossimi giorni: siamo ad un punto cruciale.

Calciomercato Juventus, Rugani Roma: cifre operazione

Al momento il nome del centrale di difesa classe 1994 è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda i capitolini. L’interesse da parte di Petrachi e Fonseca nei confronti del 25enne di proprietà della Vecchia Signora c’è, anche se il costo dell’operazione sembra essere piuttosto oneroso.

La valutazione del ragazzo, infatti, è di circa 30 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo, ma la Juve a quanto sembra sarebbe disposta anche ad accettare un prestito oneroso con obbligo di riscatto qualora si verificassero delle condizioni davvero basiche, come ad esempio un numero basso di presenze in campo.

Un altro fattore non indifferente riguarda l’ingaggio del ragazzo, che poco tempo fa ha rinnovato il suo contratto fino al 2023 con i bianconeri: 3 milioni di euro a stagione. Questo ci fa pensare che la Roma, per portarlo nella capitale, debba necessariamente fare uno sforzo importante ma soltanto così potrà sopperire alla partenza di Manolas, che è volato a Napoli.

Nei prossimi giorni la situazione si evolverà poiché sembrerebbe essere previsto un incontro tra Gianluca Petrachi e Fabio Paratici per discutere del futuro di Rugani alla Roma. Parleranno anche di Higuain? Staremo a vedere.

