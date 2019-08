Chiesa alla Juventus, Calciomercato: Marotta prepara lo sgarbo

Chiesa alla Juventus sembrava essere una trattativa che doveva essere definita solo per i dettagli dell’intera operazione, ma così non è stato. Il Presidente Commisso ha detto no alla sua partenza.

E’ vero che la Fiorentina vuole tenersi stretto il proprio gioiellino, ma è altrettanto vero che il calciatore, qualche settimana fa, avrebbe manifestato la volontà di poter andare a giocare alla Juventus.

Il giovane attaccante conteso da Juventus e Inter, ma Commisso dice no!

Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal mondo Juventus e dal mondo Inter, sembrerebbe che Beppe Marotta stia pensando a al bomber viola come possibile rinforzo per il reparto offensivo nerazzurro. Antonio Conte vorrebbe l’esterno viola per dar brio all’attacco dell’Inter.

Infatti, dopo la fisicità di Lukaku si puntava ad in giocatore di talento, estro e velocità. L’identikit rispondeva al nome di Paulo Dybala, ma la Juventus difficilmente lo lascerà partire, per questo si è pensato di virare sul talento gigliato anche se la società viola ha più volte dichiararato il giovane attaccante della Nazionale incedibile. Si vedrà.

