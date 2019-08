Juan Manuel Cuadrado lascia la Juventus oppure rimane? C’è una trattativa di calciomercato in corso per il colombiano: svelato il suo futuro.

Dopo un periodo in cui sembrava poter essere stato inserito nella lista dei partenti, il nome di Juan Cuadrado è stato di fatto tolto subito e su di lui non sono arrivate più voci riguardo ad un suo possibile futuro altrove. Il calciomercato estivo quindi sembra farlo nuovamente rimanere a Torino, alla corte di Maurizio Sarri. Ecco le ultime news sul futuro del colombiano e sullo stato dei lavori per il rinnovo del contratto.

Cuadrado Juventus, Calciomercato: aria di rinnovo

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2020 ma da parte sia della Vecchia Signora sia del ragazzo c’è la volontà di rinnovarlo ancora per un’altra stagione fino al 2021.

Per Maurizio Sarri il giocatore rappresenta un elemento importante all’interno della rosa in quanto può essere utilizzato non solo come esterno offensivo d’attacco nel 4-3-3 a destra, ma anche, all’occorrenza, come terzino destro, ruolo che aveva già ricoperto da giovane.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il rinnovo è già stata avviata e tutto sembra andare per il meglio senza intoppi. Staremo a vedere che cosa accadrà ma una cosa è certa: nella nuova Juve c’è ancora posto per Cuadrado.

