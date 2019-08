Emre Can lascia la Juventus? Il giocatore potrebbe clamorosamente trasferirsi altrove ed i bianconeri a malincuore dovranno accettare. La colpa? Di Matuidi.

Notizia davvero inaspettata quella che riporta Il Corriere dello Sport: la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Emre Can e fare cassa, così da sfoltire il centrocampo e risanare il bilancio. La “colpa”, se così possiamo definirla, è di Blaise Matuidi: per il mediano francese infatti continuano i problemi.

Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: Matuidi la causa

Il motivo dietro questo sacrifico dell’ex centrocampista classe 1994 ex Liverpool va ricercato nel fatto che, per evitare di avere troppi esuberi ancora in rosa nella zona nevralgica del campo, i bianconeri devono necessariamente far partire qualcuno lì in mezzo.

L’indiziato numero uno è ovviamente l’ex centrocampista del Psg, campione del mondo con la sua Francia, tuttavia le difficoltà per piazzarlo altrove sono davvero enormi: un ritorno al Paris Saint-Germain si complica sempre più mentre il Monaco dopo il sondaggio iniziale sembra aver perso interesse.

Ecco allora che il francese potrebbe restare, ma qualcun’altro dovrà lasciare Torino. In tal senso, l’indiziato numero uno è proprio Emre Can, sebbene rientri a pieno nel progetto tecnico-tattico di Maurizio Sarri.

Insomma, un sacrificio doloroso ma, se la situazione non cambierà, necessario.

