Juventus, Sarri fa una richieste insolita

Maurizio Sarri fa una richiesta piuttosto insolita alla Juventus, ma l’obiettivo è chiaro: vuole farla entrare meglio nei suoi meccanismi di gioco.

E’ una richiesta davvero insolita quella di Maurizio Sarri che sembrerebbe aver fatto alla Juventus. Staremo a vedere se i bianconeri la potranno accettare visto e considerato che mancano davvero pochissime settimane all’inizio della nuova stagione di Serie A contro il Parma.

Maurizio Sarri, richiesta alla Juventus insolita

Il tecnico dei bianconeri infatti avrebbe chiesto alla società di Corso Galileo Ferraris di fare più test amichevoli da qui all’inizio del campionato che prenderà il via il 24 agosto 2019.

Il motivo sarebbe da ricercarsi nel fatto che il tecnico non sembra ancora pienamente soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi ragazzi e, soprattutto, di quanto alcuni di loro si siano integrati nei suoi meccanismi di gioco.

Insomma, il lavoro da fare è ancora molto prima di avere una Juve ad immagine e somiglianza del tecnico e delle sue idee, soprattutto in difesa.

Lo dimostrano i numerosi gol subiti da De Ligt e compagni in queste prime uscite: le retroguardia, infatti, è il reparto al momento più indietro in termini di progressi mentre dal centrocampo in su la crescita è più tangibile.

