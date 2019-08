Villar Perosa 2019, Juve A Juve B: meteo e biglietti amichevole

Domani ci sarà il tutto esaurito per l’amichevole di Villar Perosa tra Juventus A – Juventus B. Meteo e biglietti della partita: sarà tutto esaurito?

Come di consueto anche quest’anno ci sarà la classica passerella a Villar Perosa, con l’amichevole tra Juventus A-Juventus B. Quest’anno ci saranno alcuni cambiamenti come ad esempio il fatto che le misure di sicurezza saranno meno stringenti rispetto all’anno passato. Meteo, biglietti e molto altro sull’amichevole.

Juve A Juve B Villar Perosa 2019 amichevole: meteo e biglietti

Come sempre sarà un tutto esaurito per questa amichevole pre campionato in famiglia per i bianconeri. Il meteo si prospetta soleggiato anche se probabilmente farà un po’ caldo, ma per queste partitelle in famiglia non c’è caldo che tenga: i tifosi vogliono vedere i bianconeri, i campioni, in campo.

L’inizio della partita è prevista alle 17 mentre per tutte le info sui biglietti consigliamo di visitare il sito ufficiale della Juventus. Sarà la prima Villar Perosa per Maurizio Sarri, il neo allenatore dei bianconeri che qualche giorno fa, proprio riguardo a questo tipo di partite pre-stagione, aveva fatto una richiesta particolare alla società. Appuntamento a domani!

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK