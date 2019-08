Fabio Paratici ha parlato di calciomercato Juventus alla fine della sfida di Villar Perosa svelando alcune situazioni molto interessanti.

Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo grandi giocatori di grande livello, siamo una delle migliori squadre d’Europa e questo ci è riconosciuto. Vanno rispettati tutti per quello che hanno fatto. Non c’è uno, due o tre che partono. Siamo in pieno calciomercato con alcuni interessamenti, ma vedremo. Dybala? E’ un grande giocatore della Juventus. Ci sono degli interessamenti, ma tutti devono essere d’accordo“.

Calciomercato Juventus, Paratici: “Icardi? Vi dico…”

Su Mauro Icardi arrivano le parole di Fabio Paratici che specifica: “E’ un giocatore dell’Inter, noi parliamo dei nostri. Abbiamo dei grandi attaccanti e non stiamo qui a discutere questo. Abbiamo Higuain che è un grandissimo bomber, Mandzukic un grande calciatore. Abbiamo Dybala, abbiamo Cristiano Ronaldo. Non parlerei degli altri, siamo contenti di chi abbiamo. Hanno spessore umano“.

Aggiunge: “Sarri e Conte sono due grandi professionisti, non mi sorprende uno alla Juve e l’altro all’Inter. Bel gioco? Passo in avanti? Io penso che ogni allenatore abbia il suo stile di gioco. Ho visto tantissime belle partite della Juve di Allegri un grande allenatore e una grande persona che mi ha fatto crescere a livello professionale e umano. Mi ha fatto piacere stare vicino a lui. Ogni allenatore fa giocare le squadre bene per il suo stile. Le cose che contano sono i titoli e questo per noi è fondamentale, l’unica cosa che conta”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK