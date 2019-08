Khedira si riprende la Juventus: Sarri gli affida il centrocampo

Khedira si riprende la Juventus e lo fa dopo che per alcune settimane si sono rincorse voci sulla sua possibile cessione in Premier o addirittura in Turchia.

Sami Khedira sembra destinato a lasciare la Juventus per andare a giocare allArsenal o al Besiktas, ma così non è stato. Infatti, al momento, il tedesco resta a disposizione di Maurizio Sarri che lo ha rivalutato e confermato a centrocampo.

Khedira si riprende la Juventus, il tedesco sempre in campo con Sarri

Maurizio Sarri ha rivalutato la possibilità di tenere in rosa un giocatore utile e duttile come Sami Khedira, il tedesco sembra essere utile per le idee tattiche del tecnico toscano anche se il problemi fisici potrebbe limiterne l’utilizzo.

Anche quest’oggi, nella sfida in famiglia tra JuveA e JuveB, il centrocampista ex Real Madrid è stato schierato titolare nella Juventus dei titolari. Un’ennesima dimostrazione di quali possono essere le idee di Sarri per la prossima stagione. In campo c’è anche Matuidi, ma per lui, probabilmente, il discorso è diverso.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK