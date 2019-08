Ronaldo infortunio al ginocchio: “Sentivo che era finita”

Ronaldo si racconta a Dazn e lo fa parlando del suo passato al Manchester United, al Real Madrid e con la maglia del Portogallo. Adesso è alla Juventus e vuole scrivere una nuova pagina di storia.

Sulla finale col Portogallo a Euro 2016 racconta: “Sentivo che al ginocchio avevo preso una botta. Sentivo che era finita davvero quella volta”. CR7 è sicuramente uno dei giocatori più forti del pianeta, forse l’unico che con le sue magie può contribuire in maniera fondamentale alla conquista dei tanti trofei messi in bacheca dalle squadre nelle quali ha giocato.

Ronaldo su Messi: “Io ho vinto con diverse squadre, lui no”

Cristiano Ronaldo è la stella di prima grandezza della Juventus così come lo è stato per tutte le squadre dove ha militato e vinto. Naturalmente il suo nome resta legato al Real Madrid, ma adesso CR7 vuole vincere con la maglia della Juventus.

Il fuoriclasse lusitano si è raccontato a ‘The Making Of’, la nuova serie targata DAZN, parlando di Real, del suo infortunio durante l’Europeo poi vinto con il Portogallo, ma anche e soprattutto della sua rivalità con Leo Messi: “È un ottimo giocatore che rimarrà nella storia, non solo per i Palloni d’Oro che ha vinto ma anche perché è un giocatore che è sempre stato al top, anno dopo anno, proprio come me. La differenza con me è che io ho giocato per vari club e ho anche vinto la Champions League con vari club. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di fila. Ovviamente non ho mai visto così tanta rivalità tra due giocatori che sono al top per così tanti anni”.

