Daniele Rugani Roma: salta tutto! I capitolini hanno deciso di optare per un altro giocatore, ma la Juventus ha trovato un altro acquirente.

Salta all’improvviso la trattativa che avrebbe dovuto portare Daniele Rugani alla Roma dalla Juventus. Il calciomercato, si sa, è davvero imprevedibile ma, forse, così è davvero troppo per la Vecchia Signora che, tuttavia, potrebbe comunque atterrare in piedi: sul difensore classe 1994 infatti ci sarebbe l’interesse di un’altra squadra.

Rugani Roma, Calciomercato Juventus: trattativa saltata

Il motivo dietro il fallimento della trattativa per portare il centrale ex Empoli alla Capitale va ricercato nel fatto che l’allenatore della Roma, Fonseca, preferisca il profilo di un altro giocatore in questo ruolo: stiamo parlando di Lovren, difensore centrale croato in uscita dal Liverpool che ha deciso di non convocarlo nemmeno per la Supercoppa Europea.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, addirittura, i giallorossi avrebbero già trovato un accordo di massima con il ragazzo tagliando fuori di fatto Rugani, il cui futuro tuttavia potrebbe seriamente essere lontano dall’Italia.

Su di lui, infatti, è piombato il Monaco. La compagine del Principato avrebbe messo gli occhi sul ragazzo 25enne che quest’anno alla Juventus rischia seriamente di non giocare complici gli arrivi di De Ligt e Demiral. La formazione militante in Ligue 1, invece, gli garantirebbe un posto da titolare, ma non lo stesso ingaggio che il ragazzo percepisce attualmente in bianconero.

Inoltre un secondo problema è legato al cartellino: la società di Corso Galileo Ferraris chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ma non necessariamente a titolo definitivo e, soprattutto, spalmabili in più esercizi. Questo permetterebbe di portare Rugani al Monaco senza troppi intoppi. Il ragazzo accetterà? Staremo a vedere.

